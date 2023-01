FC Volendam heeft eerste winteraanwinst binnen, Olympique Lyon haalt oud-WK-finalist Dejan Lovren terug

PSV ziet boete voor antisemiti­sche spreekko­ren tegen Ajax lager uitvallen

De boete die PSV krijgt voor met name antisemitische spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal eind juli, is iets verlaagd. De tuchtcommissie van de KNVB heeft het bedrag van 20.000 euro gehandhaafd, maar 7500 euro daarvan is voorwaardelijk. Dat betekent dat de club uit Eindhoven 12.500 euro moet betalen.

23 december