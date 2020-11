FC Volendam klopt ook FC Eindhoven

Pro League Hockey­sters dit keer wel langs Groot-Brittannië: ‘Duidelijk beter dan dinsdag’

29 oktober De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in het Wagener Stadion gewonnen van Groot-Brittannië. Voor lege tribunes eindigde het duel in de Pro League in 3-0 voor Oranje. Enkele dagen eerder hadden de rivalen nog gelijkgespeeld.