FC Volendam schorst van zware mishandeling verdachte Tayrell W.

Melle Meulen­steen vindt paniek bij Vitesse veel te voorbarig: ‘Niemand praat hier over degradatie’

Melle Meulensteen is een expert in overlevingsvoetbal, gezien zijn ervaringen bij RKC Waalwijk. Die kunst moet nu bovendrijven bij Vitesse. De Arnhemse club staat onder in de eredivisie.

2 oktober