FC Volendam verrast NAC in slotfase, Gullit junior pakt razendsnelle rode kaart

De Bredanaren konden lange tijd niet het verschil maken met het FC Volendam van coach Wim Jonk. Na ruim een uur kwam NAC alsnog op voorsprong. Spits Finn Stokkers tikte op aangeven van Luka Ilic de bal tegen de touwen. De bezoekers leken het duel onder controle te hebben, maar één minuut voor tijd kopte invaller Martijn Kaars ineens de gelijkmaker binnen. Die treffer gaf de thuisploeg vleugels want in de blessuretijd gingen de Volendammers zelfs met de zege aan de haal. De opgekomen linksback Gijs Smal verraste doelman Nick Olij met een diagonaal, maar niet erg hard schot: 2-1.

FC Eindhoven, dat als nummer drie aan deze speelronde begon, wist voor de vierde keer dit seizoen te winnen. Go Ahead Eagles, dat vorige week Jong FC Utrecht oprolde (4-0), werd met 2-1 geklopt door een enerverende slotfase. Joey Sleegers ontsnapte een kwartier voor tijd aan de aandacht van de Deventer defensie en schoot koel raak. Maarten Pouwels maakte zeven minuten later de gelijkmaker, maar dat leverde Kowet geen punt op. Samy Bourard kopte namelijk nog geen minuut later de beslissende 2-1 tegen de touwen.

Volledig scherm Matchwinner Samy Bourard in duel met Elmo Lieftink. © BSR Agency

FC Dordrecht pakte op zijn beurt het eerste puntje van het seizoen. Jong AZ was op weg naar de zege, maar kwam in de problemen toen Maxim Gullit, de zoon van, zijn opwachting maakte. De 18-jarige verdediger viel in de 87ste minuut in, pakte in 88ste minuut zijn eerste gele kaart en een minuut later al zijn tweede. In de blessuretijd maakte Fabian de Abreu de 1-1 voor FC Dordrecht.

Koploper De Graafschap werd na een uur gestoord in diens zoektocht naar een treffer tegen Top Oss. De lichtinstallatie viel namelijk gedeeltelijk uit in het Frans Heesenstadion. De wedstrijd werd zo'n 25 minuten gestaakt omdat de complete verlichting opnieuw opgestart moest worden. In het resterende halfuur wist de ploeg van Mike Snoei ook niet scoren (0-0). De Graafschap behoudt wel de koppositie. Nu deelt de ploeg die met FC Eindhoven in plaats van NAC.

Volledig scherm Het licht is uitgevallen in het stadion van TOP Oss. © BSR Agency

Volledig scherm Arbiter Richard Martens in het donker bij TOP-De Graafschap. © BSR Agency

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie

Excelsior - Helmond Sport 3-1

17. Fortes 1-0, 28. Snepvangers 1-1, 81. Mendes Moreira 2-1, 87. Fortes 3-1. Toeschouwers: 2683. Arbiter: Blank. Geel: Van der Meer, Fortes (Excelsior), Poelmans, De Louw, Swinnen (Helmond Sport).

FC Eindhoven - GA Eagles 2-1

77. Sleegers 1-0, 84. Pouwels 1-1, 85. Bourard 2-1. Toeschouwers: 2381. Arbiter: Bijl. Geel: Lopes, De Rooij (Eindhoven), Corboz, Van der Venne (GAE).

FC Volendam - NAC 2-1

65. Stokkers 0-1, 89. Doodeman 1-1, 90+2. Smal 2-1. Toeschouwers: 5036. Arbiter: Oostrom. Geel: I. Ilic (NAC).

Jong Ajax - Almere City 2-2

29. Harrison 0-1, 87. Troaré 1-1, 90+1 Venema 1-2, 90+3 Lang 2-2. Toeschouwers: nnb. Arbiter: Cantineau. Rood: Venema (90+3, Almere).

Jong AZ - FC Dordrecht 1-1

78. Sedlacek 1-0, 90+3. Fabian De Abreu 1-1. Toeschouwers: 400. Arbiter: Savastano. Geel: Savastano, Goudmijn (AZ), Kok (Dordrecht). Rood: Gullit (89. 2 keer geel, AZ).

Jong Utrecht - Jong PSV 3-0

29. El Azrak 1-0, 72. Mamengi 2-0, 79. Pabai 3-0. Toeschouwers: 423. Arbiter: Van der Laan. Geel: Van der Velden, Van Rooijen (Utrecht), Schoonbrood (PSV).

NEC - Telstar 4-2

19. Romeny 1-0, 60. Tavsan 1-1, 64. Wolters 2-1, 69. Romeny 3-1, 72. Plet 3-2, 90. Okita 4-2. Toeschouwers: 6734. Arbiter: Nagtegaal. Geel: Van der Looi.

Cambuur - FC Den Bosch 3-2

6. Jacobs 1-0, 29. Verbeek 1-1, 68. Mühren (pen) 2-1, 72. Mühren 3-1, 78. Verbeek 3-2. Toeschouwers: 7242. Arbiter: Pérez. Geel: Paulissen (Cambuur), Van Moorsel (Den Bosch). Rood: Abdullahi (85. 2 keer geel, Den Bosch).