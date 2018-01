FC Volendam vlak voor tijd langs Go Ahead

Van de Looi snapt spreekkoren Willem II-fans

19:29 Willem II-trainer Erwin van de Looi ging tijdens de persconferentie na Willem II - AZ (0-2) in op de wissel van spits Bartholomew Ogbeche. ,,Ik snap dat daar onbegrip over was bij de supporters", aldus de coach, die 'B' in de 61ste minuut verving door Thom Haye.