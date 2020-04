Federatie voor profclubs: ‘De impact van het seizoen niet afmaken is enorm’

De KNVB komt binnenkort met een financiële impact analyse, weet Rossmeisl. ,,Dan weten we hoe hard het betaalde voetbal is getroffen als er tot een bepaalde periode niet wordt gespeeld. Nu weten we dat er tot 1 september niet wordt gevoetbald. Maar misschien duurt het wel veel langer en moet die analyse weer aangepast worden. Op basis van die analyse kunnen we proberen om met vakbonden tot een uniforme salarisverlaging te komen. We kunnen dan met een aanbeveling komen.”

Spelersvakbond

Voorzitter Evgeniy Levchenko van de spelersvakbond VVCS heeft nog geen verzoeken van clubs binnengekregen die voetballers willen korten op hun salaris, nu er zeker tot 1 september niet wordt gespeeld. ,,Je hoort weleens wat in de wandelgangen", zegt hij. "Maar officieel is dat nog niet aan ons gevraagd. In het buitenland hoor je weleens dat spelers plotseling 50 procent moeten inleveren. Zonder al te veel overleg, daar ben ik niet zo'n voorstander van."



Levchenko was niet verrast over het besluit van het kabinet om alle grote (sport) evenementen voorlopig te schrappen. ,,Iedere voetballer verveelt zich en wil graag spelen", zegt hij. ,,Maar als de overheid oordeelt dat het niet veilig is, dan houdt het op. Ik hoop dat de clubs er nu uitkomen wie er volgend seizoen Europa in mag en welke clubs de eredivisie volgend seizoen vormen. Dat kan nog een heel gedoe worden. Welke beslissingen de KNVB ook neemt, er zullen altijd clubs teleurgesteld zijn. Maar we mogen er ook van uitgaan dat daar mensen zitten die zware beslissingen kunnen nemen."



Ook Rosmeissl verlegde de aandacht woensdag al voorzichtig naar het volgende voetbaljaar. ,,Wat doen we met de contracten van voetballers", vraagt hij zich af. ,,Normaal lopen die 30 juni af. Maar moeten nieuwe contracten nu op 1 september ingaan? Of beginnen clubs in augustus al met trainen? En wanneer kan het nieuwe seizoen beginnen? Ik heb wel begrepen dat de KNVB zo laat als mogelijk wil starten. Dan is de kans het grootst dat er supporters de stadions in mogen."