Feest in Kerkrade, Roda JC wint van Heerenveen

Roda JC heeft zijn derde overwinning van het seizoen geboekt. De Limburgers wonnen vandaag in eigen huis met 2-1 van sc Heerenveen en hebben de laatste plaats in ieder geval voor even overgedragen aan NAC Breda. De Bredanaars spelen later zondag tegen Excelsior.

Na een matige eerste helft van beide kanten leek Henk Veerman in zijn eerste wedstrijd in de basis dit seizoen de Friezen de zege te bezorgen. Na een goede combinatie met Michel Vlap schoot hij de bal rechts langs Roda-doelman Hidde Jurjus.



De Limburgers kwamen echter op gelijke hoogte via Schahin die een vrije trap van Adil Auassar hard binnen kopte. De Belgische invaller Livio Milts schoot enkele minuten voor tijd in zijn tweede wedstrijd voor Roda JC de bal achter Heerenveen-keeper Warner Hahn en bezorgde Roda alsnog de zege.



Heerenveen-coach Jurgen Streppel koos voor Henk Veerman in plaats van Reza Ghoochannejhad. Voor de aanvaller was het de eerste basisplaats sinds februari 2016 en Veerman betaalde dat vertrouwen terug met een treffer.Roda-coach Robert Molenaar wisselde Milts voor Mario Engels en dat bleek een gouden zet. De twintigjarige Belg kreeg de bal na ingrijpen van Mikhail Rosheuvel en schoot raak. Met de nodige moeite bleef Roda overeind.