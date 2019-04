Feestende Ajaxfans hinderen trams Amsterdam

Ten Hag: Ik ben ontzettend trots op mijn team

16 april De 1-2 overwinning van Ajax op Juventus zorgde ook bij trainer Erik ten Hag voor de nodige emoties. De trainer is apetrots op zijn team en denkt dat het einde nog lang niet in zicht is. ,,Het is reuzeknap. Deze ploeg groeit en elke keer weten wij weer grenzen te verleggen.”