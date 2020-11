Feestmuts mag op: Nederland beleeft sublieme coëfficiëntenweek

Het begint langzamerhand een goednieuwsshow te worden dit seizoen, de avonturen van Nederlandse clubs over de grenzen. Ook deze week kon de coëfficiëntenpolonaise worden hervat. De voorsprong op de achtervolgers werd geconsolideerd, terwijl het Rusland opnieuw iets scherper in het vizier kreeg.

Waar Nederland tijdens de vorige Europese week België al passeerde op de coëfficiëntenranglijst, slaagde het er deze week in de aanval van de zuiderburen resoluut af te slaan. Net als België pakte Nederland 0,800 punt, waardoor de voorsprong op die concurrent intact bleef. Nummer tien Oostenrijk werd bovendien een nóg kleinere bedreiging voor de fraaie achtste plaats: de huidige nummer tien speelde 0,400 punt bij elkaar.

Dat de voorsprong op de achtervolgers intact bleef, was niet reden voor het grootste feest. Dat was namelijk het feit dat Nederland weer iets dichter op de hielen raakte van nummer zeven Rusland. De Russen beleefden ronduit treurige week in de Champions League en Europa League: met slechts 0,166 punt kwam het dit seizoen uitstekend presterende Nederland weer een stapje dichterbij. Paniek zal er bij de Russen met twee punten voorsprong nog niet direct zijn, maar beangstigend is het wel: begin vorig seizoen bedroeg het verschil nog tien punten.

Volledig scherm Vreugde bij Feyenoord na het zwaarbevochten gelijkspel in Moskou. © AP

Huidige coëfficiëntenstand

7. Rusland - 37,881

8. NEDERLAND - 35,800

9. België - 35,100

10. Oostenrijk - 33,825

Woensdagavond deed Ajax uitstekende zaken in de Champions League door met 3-1 te winnen van FC Midtjylland, een voorbeeld dat PSV gisteravond volgde na een knappe remontada tegen PAOK (3-2). Omdat Feyenoord (0-0 tegen CSKA Moskou) en AZ (0-0 tegen Real Sociedad) een remise boekten, bleef Nederland deze week voor het eerst dit seizoen ongeslagen. Dat was goed voor liefst 1,2 punt.

Volledig scherm Noussair Mazraoui haalt uit voor de 2-0 van Ajax. © Pim Ras Fotografie

Die punten worden verdeeld aan de hand van prestaties in de Europese clubtoernooien, zoals overwinningen en het bereiken van een volgende ronde. De UEFA bepaalt de ranglijst door te kijken naar de gemiddelde prestatie over de afgelopen vijf seizoenen. Na beschamende jaren op Europees niveau, is Nederland de laatste seizoenen aan een knappe comeback bezig. Dat is van enorme waarde: de stand bepaalt namelijk hoe de Europese tickets worden verdeeld. Met de huidige top10-klassering mag de landskampioen van 2022 bijvoorbeeld direct de Champions League in.

Nederland is in dat opzicht uitstekend op weg. Uit de voorrondes voor kwalificatie en de eerste vier groepsduels rolden in totaal al 5,8 punten. Daarmee doet Nederland het zelfs beter dan Frankrijk (4,583), de nummer vijf op de lijst. Ajax is Nederlands grootste troef in nóg meer succes: een ticket voor de knock-outfase levert een extra bonuspunt op. Dat is toekomstmuziek. Gisteravond mocht de taart al worden aangesneden. De indrukwekkende opmars van Nederland is voorlopig door niemand af te stoppen.

Punten dit seizoen

5. Frankrijk - 4,583

6. Portugal - 5,400

7. Rusland - 3,833

8. NEDERLAND - 5,800

9. België - 4,600

10. Oostenrijk - 4,700

Volledig scherm Dani de Wit probeert Joseba Zaldua van Real Sociedad af te stoppen. © BSR Agency