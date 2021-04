Feestweek voor Ajax? ‘Eerst maar eens winnen van FC Utrecht’

Interview Droom één van Jurriën Timber komt goed, nu die andere twee nog

21 april Dat Jurriën Timber (19) met zijn eerste landstitel aan de haal gaat, is nagenoeg zeker. De vraag is meer of de doorgebroken mandekker van Ajax dit voorjaar nog twee wensen in vervulling ziet gaan. Een profiel aan de hand van drie dromen.