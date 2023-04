Ferry de Haan nieuwe algemeen directeur Heerenveen: ‘We willen structureel in het linkerrijtje eindigen’

De Haan is de opvolger van de 63-jarige Cees Roozemond, die de afgelopen vier seizoenen algemeen directeur was.

,,Ik werk hier nu bijna twee jaar met veel plezier en merk aan alles dat Heerenveen een club is met veel potentie. We staan samen voor een aantal grote uitdagingen. Zo willen we sportief en financieel verdere stappen vooruit maken, onze voetbalfaciliteiten verbeteren en hebben we de ambitie om met Heerenveen structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie te spelen”, aldus De Haan.