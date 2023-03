Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü klaar met ‘praatjesmakers’ Ajax: ‘Geen woorden maar daden’

Hoe de wedstrijd ging, wist de Turkse international even niet meer kort na het eindsignaal. ,,Maar het maakt me niks uit. Ik was er klaar mee dat ze (Ajacieden, red.) veel praten voor de wedstrijd en denken dat ze de beste zijn. We zijn van ze weggelopen en dat voelt lekker. Wij laten vandaag weer zien dat wij geen woorden maar daden zijn.”

Kökcü geeft toe dat hij tijdens de wesdtrijd ook tevreden was geweest met een punt. ,,Een gelijkspel was het minimale wat goed voor ons is, dus dan doe je rustig aan. Maar juist uit een corner scoor je dan de 3-2, dat is mooi.” Die hoekschop ging volgens de aanvoerder uit het boekje. ,,Dat de voorzet wordt doorgekopt hadden we getraind. Fijn dat Geertruida dan op de juiste plek staat.”

De middenvelder had meer mooi woorden over voor de matchwinner: ,,Hij is eigenlijk waar Feyenoord voor staat. Hij komt 200 meter van stadion vandaan. Het is een hele goede jongen. Ik ben ook blij dat hij mee mag naar Oranje.”

'Scheidsrechters zijn ook mensen’

In de eerste helft had Feyenoord, na de droomstart, de wedstrijd minder onder controle. Ajax was agressiever en kwam op voorsprong, terwijl Hartman vroeg werd gewisseld uit angst voor een tweede gele kaart. ,,Ik wist eerst niet dat het om de kaarten ging", zei Kökcü. ,,Ik vroeg hem of hij geblesseerd was.” Of het rood had moeten zijn? Na het zien van de beelden moet Kökcü even lachen. ,,Scheidsrechters zijn ook maar mensen.”

Over het kampioenschap wilde hij nog niks zeggen. ,,We staan 6 punten voor, het is nu even tijd voor een feestje en daarna weer focus de volgende wedstrijden.” Hij sloot af met nog een sneer naar Ajax. ,,Zij praten veel, maar wij gaan met drie punten naar huis.”

Arne Slot: ‘We staan er ontzettend goed voor’

Feyenoord-trainer Arne Slot was na afloop zeer tevreden over het spel en de prestatie van zijn ploeg. ,,Nee, ik loop niet mee in de polonaise, ik was de eerste die binnen was. Ik was ontzettend blij met de winst. Met het kijken naar de tweede helft zou je haast ontevreden zijn met een gelijkspel.”

Santiago Giménez opende al na vijf minuten de score. ,,Als jij wil dat ik toegeef dat ik me heb vergist in de kwaliteiten van Giménez is dat prima. Maar hij had vandaag niet lang nodig om de goal te maken. Ik vond hem in de tweede helft agressiever dan in de eerste helft, toen ging hij meer de duels aan. Deze pass op de goal (de 0-1) was perfect, maar dat mag je verwachten op dit niveau.”

Slot haalde Quilindschy Hartman al na 24 minuten naar de kant, nadat de linksback geen tweede gele kaart kreeg. ,,We kwamen goed weg met Hartman, die had zeker een tweede gele kaart kunnen hebben. Maar de eerste was discutabeler, er werd wel heel vroeg gefloten. Iedereen snapt dat je niet meer lekker tegen Kudus kan spelen als je tegen een tweede gele kaart zit, want Kudus heeft veel kwaliteit. Maar Lopez heeft het heel goed opgevangen.”

Slot bleef ook koeltjes toen hij werd gevraagd naar de kampioenskansen van Feyenoord met nog acht speelrondes te gaan. ,,We staan er fantastisch voor, dit is een geweldige zege op een goede tegenstander en naaste concurrent, maar je kan zien dat het ons veel moeite kost om wedstrijden te winnen. De fysieke prestatie vandaag spreekt ook tot de verbeelding. Als we dat kunnen blijven leveren en niemand raakt geblesseerd, dan staan we er ontzettend goed voor.”

Wieffer met heerlijk gevoel naar Oranje: ‘Heel onwerkelijk’

Mats Wieffer meldt zich maandag met een heerlijk gevoel voor het eerst bij het Nederlands elftal. ,,Veel beter dan het nu gaat, dat kan bijna niet”, jubelde de middenvelder na de uitzege van Feyenoord op Ajax. ,Het is allemaal heel onwerkelijk. Maar je hoort mij niet klagen.”



Wieffer was slechts vijf jaar oud toen Feyenoord voor het laatst van Ajax in de Johan Cruijff Arena won (2-1). Salomon Kalou en Dirk Kuijt scoorden op 28 augustus 2005 in Amsterdam. Dit keer was Lutsharel Geertruida de gevierde man, met zijn winnende treffer in de 87ste minuut. ,,Maar volgens mij redde Timon vlak voor dat doelpunt ook fantastisch”, doelde de 23-jarige Wieffer op een mooie redding van zijn doelman Wellenreuther op een inzet van Mohammed Kudus. Volledig scherm Mats Wieffer. © Pro Shots / Toon Dompeling ,,In de eerste helft speelden we veel te veel ‘lange ballen’ richting onze spits”, zei Wieffer. ,,Daar moeten we het niet van hebben. In de tweede helft hebben we het veel beter gedaan. Ik denk dat we op basis van de tweede helft niet onverdiend gewonnen hebben. Dit is een belangrijke zege in de titelrace. We staan 6 punten voor op Ajax, met nog acht duels te gaan. Maar we zijn er nog lang niet.”



Bondscoach Ronald Koeman heeft Wieffer opgeroepen voor de komende duels van Oranje in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar. Hij is tevreden over de samenwerking tussen Frenkie de Jong en Marten de Roon, maar is ook op zoek naar een jongere compagnon voor De Jong op het middenveld. Wieffer speelde vorig seizoen nog voor Excelsior. ,,Ik besef soms ook niet wat er allemaal gebeurt”, zei hij. ,,Maar ik ga met een heerlijk gevoel naar Oranje.”

