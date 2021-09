Feyenoord, Ajax, Eagles en Twente domineren Elftal van de Week

WK-kwalificatie Valse start voor Leeuwinnen in jacht op WK-ticket bij debuut Parsons

17 september De eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons is verrassend in een gelijkspel geëindigd. In Groningen werd het 1-1 tegen laagvlieger Tsjechië. Zo begint Nederland teleurstellend aan de kwalificatiereeks voor het WK van 2023.