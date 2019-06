Feyenoord - Ajax zondagavond om acht uur?

Het is de vraag in hoeverre de primeur van de zondagavondwedstrijd volledig is dichtgetimmerd met alle clubs, andere instanties en betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de burgemeesters van de grote steden.

In een aantal buitenlandse competities, zoals de Serie A en La Liga, is de zondagavond al langer een gangbaar tijdstip voor competitieduels met ook topwedstrijden.

VVV

VVV speelt drie keer op zondagavond 20.00 uur. Eenmaal thuis tegen AZ. En uit tegen datzelfde AZ en FC Utrecht. Algemeen directeur Marco Bogers van de Venlonaren: ,,Ik begrijp heel goed de beweegredenen om op zondagavond te gaan voetballen, maar wij als VVV zijn niet blij met dit tijdstip. Ik vrees dat dit ons behoorlijk wat fans gaat kosten. Denk aan kinderen die op maandag naar school moeten, denk aan werkende mensen. Voetballen op zondagavond past bij de cultuur in Italië of Spanje, niet in onze cultuur. In elk geval niet in de Noord-Limburgse cultuur. Als club gaan wij hier ongetwijfeld last van krijgen. En dat is teleurstellend.”

Sparta

Zoals het conceptprogramma er nu uitziet, speelt Sparta driemaal op zondagavond 20.00 uur. Uit tegen Feyenoord en FC Emmen. En thuis tegen FC Emmen. Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta: ,,Ik vind het belangrijk dat we als clubs met elkaar meedenken. Dus ook met de clubs die Europees spelen, want daar komt het besluit om op zondagavond 20.00 uur te gaan voetballen tenslotte uit voort. We hebben er met elkaar in alle opzichten – financieel, qua uitstraling van de competitie – belang bij dat de clubs het in Europa goed doen. In die zin valt er wat te zeggen voor dit besluit. Puur uit het oogpunt van Sparta zijn wij echter geen voorstander van voetballen op zondagavond 20.00 uur. Voor veel mensen is de zondag een familieavond, waar ‘met het bord op schoot’ naar de televisie wordt gekeken.”

FC Groningen