Feyenoord beloont Quilindschy Hartman en voorkomt transfervrij vertrek

Ruud van Nistel­rooij denkt dat externe zaken PSV beïnvloed hebben tegen AZ: ‘Het heeft toch afgeleid’

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV was na het duel met AZ (0-1) ontevreden over de prestatie van zijn ploeg. Hij vond zijn team te slordig in balbezit en had het vermoeden dat externe factoren invloed hadden op het resultaat. ,,Het WK speelde mee en voor het eerst was de koppositie vorige week daar. Het heeft op de een of andere manier toch afgeleid, hoewel je dat natuurlijk niet wilt.”

13 november