Feyenoord bevestigt aanstelling Troost: ‘De ideale TD is niet voorhanden’

De Jong is blij met de hulp van Troost. ,,Eerlijk is eerlijk: we hebben de markt goed geïnventariseerd, maar de ideale TD is momenteel niet voorhanden. Nu er belangrijke maanden aankomen zijn we daarom blij dat we tijdelijk een beroep kunnen doen op een ras-Feyenoorder, die deze functie goed kan en wil invullen. En eentje die, zoals het een Feyenoorder betaamt, opstaat nu de club hem nodig heeft.”