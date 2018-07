Feyenoord boekt magere zege op Zeeuws Elftal

video Vitesse in eerste duel van nieuwe seizoen onderuit, slechte start Houwen

6:43 MURAU - Vitesse is de oefencampagne begonnen met een nederlaag. In het Oostenrijkse Murau ging de equipe van coach Leonid Sloetski vrijdagavond met 2-1 onderuit tegen Wolfsberger AC. In het Arnhemse doel beleefde Jeroen Houwen een zwakke start. Oussama Darfalou noteerde zijn eerste treffer voor de eredivisionist.