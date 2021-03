Feyenoord breekt met blunderende Brard: ‘Ik was graag nog doorgegaan’

Podcast | 'Buijs in de knokmodus, dat kan toch niet!’

15 maart In aflevering 42 van de AD Voetbalpodcast bespreken Maarten Wijffels, Mikos Gouka en Johan Inan de volgende onderwerpen: • PSV-Feyenoord: wie is nu de morele winnaar? • Hoe gaat Ajax om met Haller nu hij niet lekker in zijn vel lijkt te zitten? • Schorsing voor Buijs? • Heeft Oranje kans op de titel zonder Van Dijk? En verder Petrovic, de wil om te winnen, Memphis en nog veel meer. Presentatie is in handen van Etiënne Verhoeff