Feyenoord-coach Arne Slot kan wel lachen om teksten John Heitinga: ‘Vind het een leuk stukje humor’

Aanvoerder Orkun Kökçü zei dat Feyenoord ,,een goede kans maakt om te winnen” maar een van de uitblinkers tegen Sjachtar benadrukte ook ,,dat niet verliezen het belangrijkste is”. Slot zou de concurrent graag een enorme tik willen geven om de competitie al min of meer in een plooi te gooien. Feyenoord staat dan zes punten voor. ,,Ook dan is het nog niet beslist’’, zegt Slot. ,,Maar dan doen we wel heel goede zaken. Maar met acht wedstrijden te gaan is het dan ook nog niet gedaan.’’

John Heitinga

Slot moest wel lachen om zijn collega en is niet van plan de teksten van de Ajax-coach op de muur in de kleedkamer te hangen: ,,Of het arrogant is? Of het is zelfvertrouwen of het is een stukje humor. Ik kan over het algemeen humor wel waarderen. Het leidt bij veel mensen tot frustratie of irritatie, maar ik vind het wel een leuk stukje humor. Je kunt veel van Amsterdammers zeggen, maar over het algemeen zijn ze vrij bijdehand. Dat wordt door een Rotterdammer misschien als minder leuk ervaren, maar dat soort dingen gaat niet de wedstrijd van zondag beïnvloeden", aldus Slot, die de teksten van Heitinga geen probleem vond, maar ook niet van plan was zelf wat steekjes te geven. ,,We zijn geen broers van elkaar dus iedereen mag zijn eigen antwoord geven.”