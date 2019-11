Feyenoord denkt aan brace voor Marcos Senesi

De arm is in het Erasmus Medisch Centrum in het gips is gezet. Die blessure noopte de verdediger om de interlandverplichtingen met Jong Argentinië af te zeggen. De breuk is, zoals ze dat noemen, wel gunstig, een zogenaamde ‘mooie breuk’.



De medische staf van Feyenoord bekijkt de mogelijkheden of de centrale verdediger, die tegen RKC de winnende goal maakte, de komende maanden gewoon inzetbaar is met een brace om zijn onderarm. Met een dergelijk verband speelde bijvoorbeeld ook spits Nicolai Jørgensen lange tijd toen hij een polsbreuk had.