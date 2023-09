Feyenoord-directeur Dennis te Kloese zou nog best 10 jaar kunnen werken in de Kuip: ‘Heb in Mexico een huis, maar daar blijft het bij’

Pierre van Hooijdonk zondag weer bij Studio Voetbal: ‘Belangrijk leermoment voor mij’

Pierre van Hooijdonk zit zondagavond weer aan tafel bij Studio Voetbal, drie weken nadat hij Ajax-trainer Maurice Steijn betichtte van ‘duistere zaakjes’ in zijn periode bij NAC Breda. Van Hooijdonk kreeg in de dagen daarna een storm van kritiek over zich heen en schoof twee weken niet aan bij het wekelijkse voetbalprogramma op de zondagavond, maar mag nu dus weer plaatsnemen van de NOS.