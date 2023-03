Feyenoord doet het ook tegen Sjachtar in slotfase en voorkomt op het nippertje onnodige nederlaag

Feyenoord was heer en meester in Warschau, maar slaagde er niet in om de vele kansen af te maken. Sjachtar had weinig in de melk te brokkelen en kwam met meer geluk dan wijsheid in de 79ste minuut op voorsprong. Yaroslav Rakitskyi kreeg de bal uit een hoekschop op zijn rug en zag de bal over Timon Wellenreuther in het doel vallen. De Rotterdammers deden vervolgens wat ze dit seizoen al zo vaak deden: scoren in de absolute slotfase. Igor Paixao gaf een voorzet vanaf rechts en invaller Bullaude kopte de bal tegendraads binnen, 1-1. Hierdoor staat Feyenoord er met de thuiswedstrijd in Rotterdam voor de boeg prima voor om de kwartfinales van de Europa League te bereiken, al had er gezien de vele mogelijkheden meer ingezeten voor de ploeg van Arne Slot.

Balende Feyenoorders

,,Doodziek", zei Mats Wieffer na afloop bij Veronica. De middenvelder die deel uitmaakt van de voorselectie voor Oranje zag in het veld dat Feyenoord veel sterker was dan Sjachtar. ,,We speelden goed. Zij hebben helemaal niks gecreëerd en geen schot op doel gelost. Bij ons zijn de standaardsituaties een probleem en dan scoren ze daar weer uit. We stonden er met zijn drieën omheen, dat mag natuurlijk nooit gebeuren en is gewoon slecht van ons.”



Ook aanvoerder Kökcü stond met een slecht gevoel voor de camera. ,,We speelden makkelijk en misschien dachten we dat het allemaal te makkelijk zou gaan. Maar dan krijg je een tegendoelpunt en moet je het weer goedmaken. Elke week komen we achter of krijgen we het moeilijk, we moeten sneller proberen die kansen af te maken. We komen nu wel terug, maar je hebt liever dat je al op een 3-0 voorsprong staat en het gewoon uit kunt spelen. Vertrouwen hebben we altijd. Het is zuur dat we niet met een overwinning van het veld stappen, maar het vertrouwen is er", sluit de aanvoerder af. ,,Vooral met een wedstrijd van volgende week thuis in de Kuip.”