Feyenoord door hattrick Jørgensen te sterk voor ADO

Het moment waarop Nasser El Khayati met zijn linkervoet snoeihard én doeltreffend uithaalde, het was ongeveer het tijdstip in de wedstrijd waarop Jeremiah St. Juste zondag een rode kaart had geincasseerd in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Een nieuwe mokerslag zo vroeg in de wedstrijd, Giovanni van Bronckhorst moet zijn hart hebben vastgehouden. De trainer van Feyenoord kreeg in het weekeinde nogal wat hoon over zich heen omdat hij na de verloren Klassieker tegen Ajax doodleuk had verteld dat Feyenoord gewoon goed had gespeeld in die paar luttele minuten voor St. Juste voor straf richting de kleedkamer moest verdwijnen.



Toch bewees Feyenoord dat een ploeg in slechts vijf minuten tijd wel degelijk een bepaalde indruk kan achterlaten. In positieve zin ook nog. De Rotterdammers openden gretig tegen ADO Den Haag en het lag aan Jørgensen dat de bekerwedstrijd, in de Kuip met volop lege plekken, niet al meteen was beslist.



De Deen miste twee enorme kansen waarna El Khayati een doffe Haagse dreun uitdeelde: 0-1. Feyenoord voelde blijkbaar dat het perspectief voor de rest van het seizoen in het geding was. De bekerhouder moet en zal de beker weer winnen om nog aan tenminste één van de in de zomer geformuleerde doelstellingen te kunnen voldoen. Het Europese avontuur was ultrakort en in de eredivisie staat de ploeg al een straatlengte achter op PSV.