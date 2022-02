Feyenoord en AZ met twee spelers in het Elftal van de Week

Voetbalpod­cast | ‘Bij Feyenoord staat alles in een positief daglicht, bij PSV is alles negatief’

Een voetbalweekend dat bol stond van de fouten, mooie momenten, opvallende debutanten en discussie. De AD Voetbalpodcast gaat in op de situatie bij PSV. Van de keeperswissel tot de nieuwe trainer. Maar ook het hernieuwde vertrouwen in Rotterdam-Zuid komt aan bod. Dat alles in vier stellingen. Vandaag praat Etienne Verhoeff met Mikos Gouka en Maarten Wijffels.

8:03