Feyenoord fris, fruitig en getraind naar het weekend toe

Geen Europees voetbal. Het past niet in de topsport om het te zeggen, maar bij Feyenoord denken ze dat een nadeel misschien alsnog een voordeel kan worden. Minder inspanningen, minder blessures. Het leverde in 2017 misschien wel de zo vurig gevierde 15de landstitel op.



Kampioenschap. Het is momenteel een beladen woord in Rotterdam. En na zo’n matige start van het seizoen alweer over de schaal praten omdat er met 3-5 bij Heerenveen is gewonnen, is natuurlijk complete onzin.



Maar laten ze het dan een opmars noemen, los van de hoofdprijs. Er zijn kenners die AZ en Vitesse nu al op gelijke hoogte schalen met Feyenoord. ,,Nee, daar erger ik me niet aan’’, zegt Steven Berghuis. ,,Wie ons de eerste weken van het seizoen zag spelen en dat vergeleek met AZ en Vitesse, kon dat misschien best concluderen. Dat snap ik wel. Gelukkig was ons spel in Heerenveen al beter.’’