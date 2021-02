Feyenoord gaat het in Alkmaar tegen AZ anders doen dan in de Kuip

Feyenoord moet in Alkmaar winnen om zicht te houden op plek drie in de eredivisie. Trainer Dick Advocaat benadrukte nog maar eens dat de doelstelling een plek bij de eerste vier is dit seizoen.

Door Mikos Gouka



De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ in januari maakte veel los. In de Kuip won AZ met 2-3 en na afloop zei Dick Advocaat dat de ploeg uit Alkmaar kwalitatief betere spelers in huis had dan de Rotterdammers. Later, toen zijn spelersraad Steven Berghuis, Nick Marsman en Jens Toornstra, verhaal was komen halen omdat ze die woorden liever niet hadden teruggelezen, verduidelijkte de 73-jarige Hagenaar zijn uitspraken enigszins. Hij had het specifiek over de onderlinge ontmoeting gehad.

,,Het woord kwaliteit gebruik ik maar even niet meer’', zei Advocaat tijdens de laatste persconferentie voor de uitwedstrijd in Alkmaar tegen AZ. En de coach glimlachte. De uitspraken van een maand geleden kunnen een extra motivatie voor de spelersgroep van Feyenoord zijn. Want destijds boos verhaal halen om een conclusie van de trainer en bij de eerstvolgende confrontatie met AZ niet thuisgeven, het zou bepaald geen passend antwoord zijn.

,,In de Kuip speelden we veel te open, we gaven teveel ruimte weg’', zei Advocaat. ,,Dat moet nu anders en dat gaan we ook anders doen. We zullen minder ruimte weggeven.’'

Op alle fronten een strijd met AZ

In de Kuip kregen ook directeur Robert Eenhoorn van AZ en Frank Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord, een felle woordenwisseling. Die werd weliswaar snel bijgelegd, maar het is duidelijk dat het feit dat Feyenoord volop winkelt in Alkmaar om in Rotterdam een andere koers te kunnen gaan varen, kwaad bloed heeft gezet bij AZ.

Arne Slot is inmiddels al regelmatig in Rotterdam en is volop in gesprek met spelers die hij komend seizoen wil gaan gebruiken. Advocaat stoort zich er totaal niet aan. ,,Want alles gaat in overleg en ik vind het prima’', zegt Advocaat.

Volledig scherm Arne Slot is al regelmatig bij Feyenoord te vinden. Dick Advocaat vindt dat prima. © REUTERS

Plek twee lijkt ver weg nadat woensdagavond in Groningen wederom twee punten werden ingeleverd door de Rotterdammers. ,,We willen een ticket voor Europa, dus moeten we tweede, derde of vierde worden’', zegt Advocaat.

Spitsen

In dat opzicht zou winst in Alkmaar een welkome opsteker zijn. Advocaat legde ook nog maar eens uit waarom zijn drie spitsen op de bank zitten en Bryan Linssen in de punt van de aanval speelt. Deze week voerde hij maar eens gesprekken met de gepasseerde spitsen. ,,Nicolai Jorgensen gebruiken we ook veel als diepste middenvelder’', zegt Advocaat. ,,Dat is een optie. Ik wilde hem tegen FC Groningen niet brengen omdat hij altijd naar de bal toekomt en dat wilde ik niet in die wedstrijd. Robert Bozenik is op het trainingsveld veel gevaarlijker in het zestienmetergebied. Hij speelt meer als spits, maar tegen Groningen kwam hij ook teveel naar de bal toe. Dat was niet de afspraak. En Lucas Pratto? Die moet meer laten zien. Die jongen heeft het naar zijn zin en weet wat er nog aan schort. Spelers zijn niet achterlijk, ze weten echt wel of de voldoende brengen om te kunnen spelen. Dan gebruik ik bijna een woord dat ik niet wil gebruiken.’'

Het woord kwaliteit. Dat hangt sowieso in de aanloop boven de ontmoeting tussen nummer drie AZ en nummer vier Feyenoord. Of de spelers van Feyenoord nou willen of niet.

Volledig scherm Lucas Pratto is vooralsnog geen versterking gebleken voor Feyenoord. © Pim Ras Fotografie