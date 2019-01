Feyenoord gaat samenwerken met FC Dordrecht

Feyenoord ontbeert in tegenstelling tot Ajax en PSV de mogelijkheid om de talenten te laten rijpen, omdat de club laat het tweede elftal niet in piramide spelen. De Rotterdammers willen ieder jaar een vijftal spelers uitlenen aan de huidige hekkensluiter van de eerste divisie.



Algemeen directeur Jan de Jong gaf vanmiddag aan dat er heel bewust is gekozen voor FC Dordrecht. ,,Want ze spelen op echt gras en onder de rook van Rotterdam.”



Feyenoord wil met de optie-FC Dordrecht een viersporenbeleid doorvoeren. ,,We gaan maatwerk leveren", zegt De Jong. ,,Per speler bekijken we wat het beste is voor zijn ontwikkeling.’ Dit kan zijn: direct aansluiten bij het eerste elftal, meedoen met de reserves van het eerste elftal bij de beloften(competitie) op maandag, uitkomen in het vlaggenschip van de Academy, zijnde Feyenoord Onder 19, of dus een tijdelijke overgang naar FC Dordrecht.”