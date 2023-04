Feyenoord gaat stadionverboden uitdelen en sluit tegen AS Roma vakken aan lange zijde na Klassieker

Feyenoord heeft besloten om zelf in te grijpen na de gebeurtenissen van woensdagavond in de Kuip tijdens de Klassieker, waarin Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker en de wedstrijd een halfuur werd stilgelegd. Er zullen volgende week vakken leegblijven en zeker 25 mensen kunnen een stadionverbod verwachten.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen AS Roma van volgende week donderdag in de kwartfinales van de Europa League zal het parterrevak Z in zijn geheel gesloten blijven en ontoegankelijk worden gemaakt. Feyenoord voelt zich genoodzaakt deze beslissing te nemen naar aanleiding van de gebeurtenissen van woensdagavond.

De sluiting van vakken Z1, Z2, Z3 en Z4 betekent dat zo’n 2.000 stoelen leeg zullen blijven aan de Olympiazijde in het eerste duel van het tweeluik tegen AS Roma. Bij de beide wedstrijden tegen de Italiaanse club zullen geen uitsupporters aanwezig zijn in het stadion, werd eerder deze week al duidelijk. De heenwedstrijd is volgende week donderdag in de Kuip, de return een week later in Stadio Olimpico in Rome.

Sinds de start van de kaartverkoop, op dinsdagavond, waren al 1.100 kaarten verkocht voor deze tribune. Deze groep supporters kan voor restitutie of een andere plek in het stadion kiezen. In de laatste wedstrijd in de poulefase tegen Lazio (1-0 winst) op 3 november werden spelers van de Romeinse club ook al bekogeld, onder andere met een katheter. Lazio-coach Maurizio Sarri noemde de Kuip nadien een ‘krankzinnigengesticht’.

Bij de Klassieker op zondag 22 januari (1-1) waren er nog netten aan alle kanten van het stadion. De camera moest daardoor een stuk hoger worden geplaatst, waarop veel klachten kwamen van televisiekijkers. Voor de Klassieker in de halve finale van de beker besloot Feyenoord om aan de Olympiazijde geen netten te plaatsen, zodat de vaste camera op de normale positie kon blijven. Het zorgde ervoor dat Klaassen kon worden geraakt door een aansteker, maar Feyenoord-trainer Arne Slot liet al weten dat hij had geconstateerd dat spelers van Ajax daarvoor al werden bekogeld vanaf deze vakken aan de kant van de dug-outs.

25 supporters geïdentificeerd of aangehouden

Feyenoord laat op de clubwebsite weten dat inmiddels meer dan 25 mensen geïdentificeerd en/of aangehouden zijn wegens wangedrag. Onder hen de vermoedelijke dader, de 32-jarige man uit Roelofarendsveen, die vrijwel direct kon worden aangehouden na het gooien van een aansteker waardoor Klaassen een hoofdwond opliep.

Allen kunnen een langdurig stadionverbod tegemoet zien. De verwachting is dat de komende tijd, door bestudering van camerabeelden en met de hulp van de hierin gespecialiseerde KNVB-taskforce, nog meer mensen kunnen worden geïdentificeerd die zich rond de wedstrijd hebben misdragen.

Feyenoord “hoopt dat de positieve sfeer die de club de afgelopen periode kenmerkte vastgehouden kan worden, ondanks de op alle fronten betreurenswaardig verlopen wedstrijd van woensdagavond, en dat supporters de sportieve ambities in de competitie en in Europa op opbouwende wijze zullen blijven ondersteunen", zo laat de club weten.

Hoofdsponsor EuroParcs schaamt zich

Feyenoord-shirtsponsor EuroParcs schaamt zich voor het ‘aanstekerincident’ bij de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax. Het vakantieparkenconcern verbindt hieraan verder geen consequenties met betrekking tot zijn sponsoring van de Rotterdamse club. ,,Net als de clubleiding van Feyenoord schamen wij ons voor dit wangedrag”, zegt directeur Andries Bruil van de onderneming hierover. ,,Wij veroordelen geweld in iedere vorm en hebben met afschuw gekeken naar wat er in het stadion gebeurd is.”

Volgens Bruil valt een onderscheid te maken tussen Feyenoord als club en “individuen die zichzelf niet onder controle hebben en daarmee de club, en voetbal in zijn algemeenheid, in diskrediet brengen”. ,,99 procent van de supporters komt naar het stadion om een fijne middag of avond te beleven, maar krijgt helaas te maken met maatregelen die nodig zijn om dit soort excessen te voorkomen.”

De EuroParcs-topman onderstreept dat hij het erg belangrijk vindt dat toeschouwers en spelers zich veilig voelen en met plezier een wedstrijd in het stadion kunnen beleven. Daarbij zou ook respect horen voor de clubs die op bezoek komen. ,,Ook al is het je grootste opponent. Om met John de Wolf te spreken: Gebruik je verstand!”

