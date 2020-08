Feyenoord geeft sterren van Dortmund het nakijken en boekt ruime overwinning

Door Mikos Gouka



Een behoorlijk uitgedunde selectie van Feyenoord liet zich tegen Borussia Dortmund van zijn beste kant zien. De Rotterdammers waren in de wedstrijd van tweemaal een halfuur opvallend veel scherper dan de gerenommeerde Duitse opponent. Dat leverde een ruime 1-3 winst op.



Spits Nicolai Jørgensen tikte na prima voorbereidend werk van Jens Toornstra en Mark Diemers de 0-1 binnen en niet veel later knikte Eric Botteghin keurig een corner van Orkun Kökcü binnen. Na rust was Jørgensen wederom trefzeker in de korte hoek naast Roman Bürki: 0-3. De Deen had tijdens de eerdere oefenduels met Sparta en FC Twente nog niet gescoord. Na zijn treffers was hij nog tweemaal dichtbij een doelpunt.

Borussia Dortmund speelde toch echt met grote namen als Emre Can, Axel Witsel, Erling Haaland en Julian Brandt maar kon nauwelijks kansen creëren. Witsel kon nog scoren: 1-3. In blessuretijd pakte Bijlow een strafschop van Haaland. Bij de Duitsers overigens de Nederlander Immanuel Pherai in de basiself, de middenvelder werd in 2017 weggeplukt bij AZ.

Improviseren

Feyenoord moest vooraf behoorlijk improviseren. Zonder de licht geblesseerde Marcos Senesi moest middenvelder Wouter Burger zelfs centraal achterin spelen. George Johnston moest aan de linkerkant achterin opereren omdat Ridgeciano Haps nog niet in actie mocht komen. Mark Diemers speelde als valse rechterspits bij gebrek aan de rechterspitsen Berghuis, Narsingh en Summerville. De laatste is zoals bekend teruggezet naar de jeugd omdat hij weigert bij te tekenen in de Kuip.



Dick Advocaat moest vrijdag vlak voor vertrek ook al noodgedwongen een streep zetten door de inzetbaarheid van zeven jeugdspelers. Een van die jongens was positief getest op het coronavirus en uit voorzorg moesten de anderen, die contact met hem hadden gehad, thuisblijven.



Feyenoord speelt nog tegen MSV Duisburg. Een gelijkspel levert toernooiwinst op in Duitsland. Dortmund had eerder op de dag al met 5–1 van Duisburg gewonnen.