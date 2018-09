Feyenoord: geld is op, kans voor de jeugd

Door Mikos Gouka



Giovanni van Bronckhorst kon tijdens de voorbije interlandperiode vrolijk doortrainen met het leeuwendeel van de selectie van Feyenoord. In 2014 bij het WK in Brazilië was de Rotterdamse club nog hofleverancier van Oranje, ruim vier jaar later kijkt onze bondscoach bij voorkeur een deurtje verder. Natuurlijk, er waren spelers op pad voor jeugdinterlands, maar voor het echte werk werd alleen Tonny Vilhena opgeroepen. De middenvelder zat tijdens de interland Frankrijk-Nederland echter op de tribune van het Stade de France.



Toen Feyenoord rond 2010 helemaal geen geld meer te besteden had, bleek het opeens Oranje-waardige voetballers te kunnen opleiden. Stefan de Vrij bijvoorbeeld. Die moest bedelen om een eerste contractje, daarna nog voorrang verlenen aan Bart Schenkeveld en vervolgens haalde de clubleiding nog Sigourney Bandjar van Excelsior op stage. Pas toen die geblesseerd raakte, gaf de club De Vrij maar een kans als rechtsback. Die pakte dat geschenk met beide handen aan, werd international en verhuisde later voor miljoenen naar Lazio Roma.