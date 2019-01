Feyenoord heeft Klassieker-complex

• Van de 186 onderlinge duels speelde beide clubs er 125 in eredivisieverband. Ajax won daarin precies twee keer zo vaak als Feyenoord (58 keer tegen 29 keer). In totaal wonnen de Amsterdammers 85 keer, 55 keer was het feest in Rotterdam, 45 keer werd het gelijk.

• Ajax verloor slechts één van de laatste 25 competitiewedstrijden tegen Feyenoord, terwijl de ploeg voor het eerst in de geschiedenis ongeslagen is in dertien opeenvolgende eredivisieduels met de Rotterdammers. De beroerde reeks van Feyenoord begon in het najaar van 2006, toen het Ajax van Henk ten Cate met 0-4 won in De Kuip. Inclusief deze nederlaag bracht deze periode acht remises en zestien nederlagen voor Feyenoord.

• Sinds de start van het seizoen 2006/2007 wonnen liefst 11 teams vaker een eredivisieduel van Ajax dan rivaal Feyenoord (1x): PSV (10x), Vitesse (8x), FC Utrecht (7x), AZ (4x), FC Groningen (3x) FC Twente (3x), Heerenveen (3x), Willem II (2x), Sparta (2x) ADO Den Haag (2x) en Roda JC (2x) deden het beter dan de Rotterdammers.

• Feyenoord won slechts 2 van de laatste 31 Klassiekers in alle competities (W2-G8-V21). Beide zeges waren in De Kuip, in de eredivisie op 29 januari 2012 (4-2, hattrick John Guidetti) en in de 3de ronde van de KNVB-beker op 28 oktober 2015 (1-0, eigen doelpunt Joël Veltman in de 90+5de minuut).

Volledig scherm John Guidetti was de laatste speler die drie keer scoorde in de Klassieker. De Zweed zorgde in 2012 voor de laatste competitiezege van Feyenoord op Ajax. © Pim Ras Fotografie

• De Kuip wordt gezien als een gevreesde vesting, maar Ajax weet de laatste jaren ook op bezoek in Rotterdam vaak te overtuigen: de Amsterdammers kwamen in de laatste 26 uitduels met Feyenoord in de competitie telkens tot scoren. Ajax scoorde in 53 van zijn laatste 54 eredivisieduels met Feyenoord (sinds 1991). De enige uitzondering was een 0-0 gelijkspel in eigen huis op 25 januari 2015

•Slechts 1 speler in de huidige selectie van Feyenoord won in de eredivisie ooit met de Rotterdammers van Ajax: Jordy Clasie (4-2 thuiszege op 29 januari 2012).

• Ajax kan voor het eerst 5 opeenvolgende eredivisieduels met Feyenoord winnen. De Rotterdammers verloren nog nooit 5 eredivisieduels op rij tegen een specifieke tegenstander

• De meest doelpuntrijke wedstrijd uit de geschiedenis van de Eredivisie was een Klassieker: op 28 augustus 1960 won Feyenoord in eigen huis met 9-5 van Ajax.

• Robin van Persie (50) en Klaas-Jan Huntelaar (42) zijn de 2 spelers met de meeste doelpunten voor het Nederlands elftal. De laatste keer dat de 2 spelers met op dat moment de meeste goals voor Oranje tegenover elkaar stonden op het veld was op 11 oktober 1959, toen Abe Lenstra (toen 33 goals) tegen Faas Wilkes (toen 32 goals) speelde. Lenstra’s SC Enschede won met 5-2 in eigen huis van Wilkes’ Fortuna ‘54. In de Klassieker eerder dit seizoen werd Van Persie in de rust gewisseld en kwam Huntelaar in de 64ste minuut het veld in.

Volledig scherm Robin van Persie eerder dit seizoen in duel met Frenkie de Jong. © Pim Ras Fotografie

• Robin van Persie is dit seizoen topscorer van Feyenoord met 8 goals. Nooit maakte Van Persie meer dan 8 eredivisiegoals in een seizoen. In 2002-2003 was hij ook 8 keer trefzeker voor Feyenoord.

• Sinds het debuut van Jens Toornstra voor Feyenoord in augustus 2014 wonnen de Rotterdammers 65 procent van de eredivisieduels met hem in de basis (111 wedstrijden – 2,1 punten per duel) tegenover 50 procent zonder de middenvelder aan de aftrap (40 wedstrijden – 1,7 punten per duel).

• Ajax-doelmam André Onana kreeg dit eredivisieseizoen 52 schoten op doel tegen en wist 45 van die schoten te stoppen (86,5% - het hoogste reddingspercentage van alle keepers met minimaal 10 reddingen). Zijn stand in Kostas Lamprou heeft een reddingspercentage van 64,3 procent (14 schoten op doel tegen, 9 reddingen).

• Vijf van de 12 doelpunten die Ajax dit seizoen incasseerde, werden gemaakt tegen Lamprou (140 minuten gespeeld, gemiddeld 1 tegengoal per 28 minuten). Onana incasseerde in 17 eredivisieduels 7 doelpunten (1481 minuten gespeeld, gemiddeld 1 tegengoal per 212 minuten).

• Feyenoord speelde zijn 1ste thuisduel van een nieuw kalenderjaar 4 keer eerder tegen Ajax en bleef in deze 4 duels ongeslagen: een gelijkspel in 1966 (1-1), 1982 (2-2) en 2010 (1-1) en een 4-2 overwinning in 2012.

• Feyenoord kan zijn 1200e zege in de Eredivisie boeken. Alleen tegenstander Ajax (1400) en PSV (1288) bereikten deze mijlpaal al

• Giovanni van Bronckhorst won zijn 1ste Klassieker als trainer (1-0 in de beker in oktober 2015), maar wacht sindsdien 7 officiële duels met Ajax op een nieuwe overwinning (allemaal eredivisie, W0-G2-V5).

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst ziet Feyenoord in 2017 met 2-1 verliezen in de Arena. © Pro shots

• Door het gelijkspel tegen Heerenveen miste Ajax de kans om voor het eerst sinds mei 2016 (na speelronde 33) de koppositie in de eredivisie te pakken. Op de dag van de Klassieker is het 995 dagen geleden dat Ajax bovenaan stond.

• Ajax wacht al 87 speelrondes op een nieuwe nummer-één-notering. De laatste keer dat Ajax langer moest wachten op de koppositie was van speelronde 11 van het seizoen 1990-1991 tot speelronde 1 van het seizoen 1993-1994 (92 speelrondes totaal).

• Ajax was in zijn laatste 12 eredivisieduels telkens minimaal 2 keer trefzeker. In zijn laatste 7 competitieduels scoorden de Amsterdammers telkens minimaal 3 keer. De laatste keer dat Ajax in een eredivisieseizoen 8 duels op rij minimaal 3 keer scoorde, was tussen oktober 1993 en februari 1994 (10 duels op rij).

• Klaas-Jan Huntelaar was als speler van Ajax in 8 van zijn 10 duels met Feyenoord trefzeker (10 goals, Eredivisie en play-offs). Alleen Sjaak Swart (18), Cor van der Gijp (14), Piet van Reenen (12), Jari Litmanen (12), Henk Groot (11) en Ruud Geels (11) scoorden vaker in de Klassieker dan Huntelaar).