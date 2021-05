Feyenoord heeft Linssen terug voor beslissende wedstrijd tegen FC Utrecht

De wedstrijd zou eigenlijk zaterdag zijn, maar is naar zondag verplaatst omdat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb er vanwege de finale van het Eurovisie Songfestival in zijn stad op hetzelfde moment geen voetbalwedstrijd bij wil hebben. ,,Het verstoort de voorbereiding niet”, aldus Advocaat. ,,We gaan ervan uit dat we zondag spelen. En anders spelen we morgen. We zijn op beide dagen voorbereid.”