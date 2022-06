Feyenoord heeft Mats Wieffer binnen: ‘Ga bewijzen dat ik hier hoor’

Wieffer, die eerder bij FC Twente onder contract stond maar in Enschede nooit doorbrak, heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij Excelsior. In 34 duels in de Keuken Kampioen Divisie scoorde de middenvelder vier keer.

,,Mats is een jonge maar zeer solide middenvelder die we al een poosje in de gaten houden. Hij heeft afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie als een van de dragende spelers van Excelsior bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn. Bij ons krijgt hij de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen als voetballer zodat hij kan laten zien ook op dit niveau mee te kunnen. Dat vertrouwen hebben we zeker”, vertelt technisch directeur Frank Arnesen op de clubwebsite.

Wieffer zelf is ook dolblij met zijn transfer: ,,Ik had het gevoel dat ik klaar was voor een volgende stap en dan is het extra mooi dat een grote club als Feyenoord zich voor je meldt. Ik hoefde er dus niet lang over na te denken of ik naar Feyenoord wilde. Nu ik hier ben ga ik er alles aan doen om te bewijzen dat ik hier ook hoor.’

