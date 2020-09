Feyenoord heeft Portugese middenvelder Teixeira binnen

Liverpool stalde de speler bij Brentford, destijds nog uitkomend in de League One, maar dat avontuur duurde kort. Het volgende station was Brighton in de Championship. Op 14 april 2015 brak de speler zijn been. De Portugees was snel terug, maar een doorbraak in Liverpool was nooit aan de orde. Het bleef bij drie optredens in de hoofdmacht. ,,Drie wedstrijden, één doelpunt op Anfield’’, zei de speler tegen Maisfutebol. ,,Ik wilde meer spelen, ik moest meer spelen. Het was moeilijk, toen ik aankwam in Liverpool raakte ik meteen zeven maanden geblesseerd. Gelukkig was Eric Dier door Sporting uitgeleend aan Everton. Met hem trok ik op. Hij sprak Portugees en Engels en heeft mij geweldig geholpen. Zoals ik bij Liverpool graag optrok met de Brazilianen Roberto Firmino, Lucas Leiva en Philippe Coutinho.’’



In de zomer van 2016 vertrok de technicus dan ook teleurgesteld bij de topclub waar hij onder Jürgen Klopp had getraind. ,,Als je deze club verlaat, is het nergens meer groter’’, zei Teixeira sip.