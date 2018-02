Feyenoord heeft weer wat lucht dankzij scherpe Van Persie en Berghuis

Door Mikos Gouka



Een bescheiden feestje weliswaar, maar het feit dat het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst op 22 april de finale speelt van het bekertoernooi tegen AZ is een houvast. Bovendien heeft de ploeg nu bijna twee maanden om de zorgwekkende vorm van 2018 eindelijk om te buigen in aanvaardbaar veldspel.



,,Wij willen Chocomel, wij willen Chocomel'', galmde het vrolijk door de verkleumde Kuip. En het liefste warme Chocomel uiteraard. Nee, slagroom hoeft er in deze fase van het seizoen niet eens op. De aanhang van de Rotterdammers koestert inmiddels de kleine overwinningen in de hoop dat de weg naar boven weer wordt ingeslagen.



Het vrolijke zingen en springen was overigens vooral nadat Steven Berghuis de ban had gebroken voor de regerende landskampioen. Wie anders dan de international, zou je haast zeggen. De rechterspits staat in alle competities alweer op 17 doelpunten. 12 doelpunten in de eredivisie, één in de Champions League en vier goals in het bekertoernooi. De buitenspeler kan het bovendien prima vinden met Robin van Persie, die vanavond vanaf het beginsignaal van arbiter Kevin Blom erbij was.



Vanaf dat beginsignaal was ook snel duidelijk dat Willem II de finale waarschijnlijk niet zou gaan bereiken. Trainer Erwin van de Looi koos er niet voor om Feyenoord, zoals PSV zondag deed, in een vroeg stadium onder druk te zetten. Maar om nou te zeggen dat de Tilburgers vervolgens een hermetisch gesloten muur hadden opgetrokken in de Kuip, nee. Als Karim El Ahmadi, die de opbouw verzorgde bij de Rotterdammers, af en toe de diepte in dook, pakte werkelijk geen speler van Willem II hem op. Ook Berghuis fladderde vrolijk langs de defensie en Robin van Persie had mandekking van Elmo Lieftink, maar daar hoefde het etiket 'straffe' ook niet echt op te worden geplakt.



Slechts eenmaal beet Willem II in aanvallend opzicht van zich af. Een afgeslagen corner werd door Damil Dankerlui ingeschoten, keurig gered door Brad Jones en in de rebound gemist door Bartholomew Ogbeche. Het was het enige schrikmomentje in Rotterdam, niet veel later lag het hele veld open voor een Rotterdamse aanval. Weer was Haps de aangever en dit keer was Robin van Persie de afmaker: 2-0. De topscorer aller tijden maakte daarmee zijn 300ste als profvoetballer.



Giovanni van Bronckhorst haalde meteen aanvoerder Karim El Ahmadi, die een tikje had gekregen, naar de kant. Dat was meteen een mooi moment om Renato Tapia weer van stal te halen. De Peruaan is immers een serieuze optie om zaterdag in Breda tegen NAC de vacature van de geschorste Jan-Arie van der Heijden in te vullen. In de slotfase maakte Tonny Vilhena, in de competitie al goed voor acht goals, de derde Rotterdamse treffer.



De vraag is ook wat Van Bronckhorst met Van Persie gaat doen. Zaterdag tegen NAC opnieuw rust geven of na drie dagen rust wel starten? De routinier geeft Feyenoord in balbezit onmiskenbaar iets extra's, de combinaties met Berghuis verlopen steeds soepeler. En bovendien scoort de routinier nog altijd bijzonder makkelijk, ook als middenvelder kort achter de Deense spits Nicolai Jørgensen, die dit kalenderjaar nog zoekende is.