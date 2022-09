Feyenoord hield tussen de 45 en 50 miljoen over aan verkoop vijftal: 'Er gaan allerlei bedragen van af’

Financieel directeur Pieter Smorenburg geeft deze maand in Feyenoord Magazine aan dat van zeventig miljoen die de club incasseerde voor de verkopen van Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Fredrik Aursnes, Marcos Senesi en Bryan Linssen er ‘tussen de 45 en 50 miljoen over is gebleven’.

Door Mikos Gouka



,,Er gaan allerlei bedragen van af: vijf procent solidariteit, doorverkopen naar vorige club, commissies, belastingen”, zegt Smorenburg. ,,En de betalingen van de clubs voor onze spelers gaan allemaal in termijnen, het is niet zo dat de bedragen ook direct op de rekening van de club staan.”

De Rotterdammers hadden het geld keihard nodig om financieel weer in een betere positie te komen. De club heeft veel van de inkomsten alweer geherinvesteerd in nieuwe aankopen. ,,We hebben geen onverantwoorde risico’s genomen, wij hoeven bijvoorbeeld niet per se de Champions League te halen om deze huishouding te kunnen betalen”, zegt Smorenburg. ,,Mede dankzij het succes in de Conference League hebben we over afgelopen seizoen een kleine operationele winst geboekt.”

Quote Mede dankzij de deelname aan de Europa League gaan we dit seizoen naar een omzet tussen de 80 en 85 miljoen euro. Pieter Smorenburg

Feyenoord begon afgelopen seizoen, het eerste onder Arne Slot, met een begroot operationeel verlies van enkele miljoenen. ,,Daarbij spraken we wel de ambitie uit om dat verlies gedurende het seizoen nog weg te werken door extra inkomsten of door kostenbesparingen. In november kwamen daar helaas nieuwe beperkingen door Covid-19 overheen. Zes duels zonder publiek en één in slechts voor een derde gevulde Kuip. Dat leidde tot een restitutieverplichting van ruim zeven miljoen euro. Door overheidsbijdragen, het afzien van restitutie en kostenbesparingen hebben we dat gat weer kunnen dichten. Door het behalen van de finale van Conference League hebben we substantieel extra inkomsten verdiend.”

Volledig scherm Fredrik Aursnes vertrok naar Benfica. © Pro Shots / Mischa Keemink

De inkomsten op de transfermarkt ziet Feyenoord vooral in het volgende boekjaar. ,,Het spelersresultaat over afgelopen seizoen is circa 9 miljoen euro negatief. Door de transfers in juli en augustus zullen we aan het einde van dit seizoen een behoorlijk positief spelersresultaat hebben. Mede dankzij de deelname aan de Europa League gaan we dit seizoen naar een omzet tussen de 80 en 85 miljoen euro. Dat is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren, alleen toen we in de Champions League speelden hadden we een omzet van 100 miljoen euro.”