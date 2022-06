Feyenoord hijst de regenboogvlag bij De Kuip: ‘Dit is een goed moment’

Begin deze maand deed de Rotterdamse gemeenteraad nog een oproep aan Feyenoord om op Roze Zaterdag steun te betuigen aan de lhbti-gemeenschap. Aanleiding waren nieuwe verwensingen en bedreigingen aan het adres van de Roze Kameraden, een groep supporters die strijdt tegen homofobie rond Feyenoord.

Volgens een woordvoerder van de stadionclub staat de wapperende vlag los van die oproep. ,,Het is een toevallige en tegelijk fijne samenloop van omstandigheden, maar we praten intern al veel langer over maatschappelijke thema’s”, zegt hij.

Goed moment

Rotterdam is vandaag de gaststad van Roze Zaterdag, een nationaal evenement dat ieder jaar in een andere gemeente plaatsvindt. ,,Vandaag is een goed moment om opnieuw te onderstrepen dat Feyenoord een club is van en voor iedereen, een overigens al vijftien jaar oude slogan”, aldus de zegsman.

De regenboogvlag is in alle stilte gehesen, want Feyenoord wilde er geen ceremonie van maken. De club geeft daarnaast alleen een kort statement op Twitter. De vlag maakt na vandaag ook weer plaats voor de stadionvlag. ,,Hij blijft er niet eeuwig hangen, maar we zullen zeker vaker van ons laten horen. Ook los van collectieve acties in de voetbalwereld zoals regenboogaanvoerdersbanden.”

Steun voor lhbti-supporters

De Roze Kameraden zijn blij met het statement van Feyenoord. ,,Dit is een mooi signaal. Wij ervaren het als steun voor alle lhbti-supporters van de club, waar wij een deel van zijn”, zegt Paul van Dorst, die vanmorgen zelf naar de Kuip toog een selfie te maken. ,,Dit moest ik natuurlijk wel even met eigen ogen zien.”

Veel bezoekers van Roze Zaterdag zullen de vlag overigens niet zien, want de Pride March die door de stad trekt, komt niet langs de Kuip. Jammer maar helaas, vindt Van Dorst. ,,Ik heb de route niet gemaakt, anders was die zeker langs het stadion gegaan.”

