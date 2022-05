Feyenoord hoopt op nieuwe vijfklapper tegen Fortuna

NEC zit dun in de aanvallers voor uitduel met FC Utrecht: ook Mattsson valt weg met knieblessu­re

NIJMEGEN - NEC zit dun in de aanvallers voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Na Wilfried Bony en Ali Akman is ook Magnus Mattsson weggevallen. Hij kampt met een knieblessure en is mogelijk voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld.

