Feyenoord-icoon Wim Jansen (75) overleden

Op 75-jarige leeftijd is vandaag Feyenoord-icoon Wim Jansen overleden. Hij is een van de grootste voetballers die ooit voor de Rotterdamse club heeft gespeeld. Jansen leed aan dementie. Jansen was een vaste waarde in het elftal dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup I en de Wereldbeker won.

Jansen speelde 476 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Hij maakte daarin 39 treffers. Hij speelde 65 interlands in het Nederlands elftal, waaronder de (verloren) WK-finales van 1974 in en tegen West-Duitsland en in 1978 in en tegen Argentinië.

Na zijn periode bij Feyenoord speelde Wim Jansen met Johan Cruijff ook nog een seizoen bij de Washington Diplomats én twee seizoenen bij aartsrivaal Ajax. Supporters van Feyenoord namen hem deze overstap niet in dank af. Het leidde vlak voor de Klassieker in de Kuip, wat nota bene het debuut van Jansen moest worden, tot een beroemd moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis: hij kreeg een ijsbal op zijn oog waardoor hij niet kon spelen.

Wim Jansen wordt als Ajacied op 7 december 1980 vlak voor Feyenoord-Ajax geraakt door een ijsbal uit het publiek.

Jansen werd na zijn actieve loopbaan trainer, onder meer bij Lokeren en SVV. In 1990 keerde hij als hoofdtrainer terug bij Feyenoord. Na twee seizoenen werd Jansen technisch directeur in de Kuip. Vanaf 1993 werkte hij als trainer achtereenvolgens in Saoedi-Arabië, Japan en Schotland. Met de Schotse topclub Celtic pakte hij de landstitel.

Wederopstanding

Al op 10-jarige leeftijd werd hij lid van Feyenoord, om er vervolgens liefst vijftien jaar in het eerste elftal te spelen en vele prijzen te veroveren. Ook na zijn spelerscarrière bleef Jansen de club trouw en was hij onder meer assistent- en hoofdtrainer, technisch directeur en adviseur. ,,Ik ben een paar keer bij Feyenoord weggegaan, maar altijd weer teruggekomen. Je zou het een bloedband kunnen noemen”, zei hij hierover in zijn vorig jaar verschenen biografie. Daarin werd de trieste onthulling gedaan dat Jansen aan dementie leed.

Wim Jansen tijdens de presentatie van zijn biografie, vorig jaar.

De middenvelder was een vaste waarde in het elftal dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 en de wereldbeker won. Vier jaar later tilde Jansen als aanvoerder ook de UEFA Cup omhoog. Met Feyenoord veroverde hij tevens drie landstitels en de KNVB-beker. Bij Ajax werd hij eenmaal kampioen.

De naam van Jansen is onlosmakelijk verbonden aan de wederopstanding van Feyenoord, begin jaren 90. Na een lange periode van tegenspoed leidde hij de club als trainer naar ‘de ommekeer’. De zege op PSV in de halve finale en de uiteindelijke bekerwinst in 1991 bleken de opmaat voor betere tijden en meer sportief succes, waaronder de landstitel in 1993.

Uitvaart

De afgelopen tien jaar was Jansen vaak te zien op het Rotterdamse trainingscomplex Varkenoord. Hij voorzag de jeugdtrainers van advies en bleef het liefst op de achtergrond. Die rol paste hem het meest, zo vertelde hij in de zomer van 2011. ,,Het opleiden van jeugd is mijn grote passie en van Feyenoord zal ik nooit loskomen.”

De uitvaart van Jansen vindt komende zaterdag plaats. Ook voor supporters is hierbij de gelegenheid om hun medeleven te tonen. Feyenoord brengt daar in een later stadium nadere informatie over naar buiten.

1974: Wim Jansen in actie tegen Ajax.