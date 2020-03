Feyenoord in de finale, dan niet in de Kuip: ‘Dat zou eerlijk zijn’

De technische staf van FC Utrecht praatte er vanmorgen uitgebreid over. Over Feyenoord, dat gisteren met machtsvertoon NAC opzij had gezet in de halve finales van de KNVB-beker. Over de finale, uiteraard. Maar ook over het feit dat die eindstrijd plaatsvindt in de Kuip, de thuishaven van de Rotterdammers, zelfs als FC Utrecht officieel de thuisspelende ploeg is in de finale.



Van den Brom waakt ervoor om als calimero te worden weggezet, maar hij pleit er wel voor dat de discussie over de locatie van de KNVB-bekerfinale nieuw leven wordt ingeblazen. Zou het niet zo moeten zijn dat de bekerfinale in de Kuip wordt gespeeld, tenzij Feyenoord finalist is? ,,Dat zou toch eerlijk zijn? Op deze manier kan het toch eigenlijk niet?”, vraagt Van den Brom zich hardop af. ,,Omdat het ooit zo bepaald is, blijven we ons eraan vasthouden. Maar wat denk je van de belangen? Die zijn enorm. Daar moeten bestuurders, de mensen die erover beslissen, eens naar kijken.”