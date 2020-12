Feyenoord kan Fer goed gebruiken, maar een hele wedstrijd lijkt nog te lang: ‘Ik voel niets meer’

Door Mikos Gouka



Feyenoord grendelt het trainingscomplex 1908 al maandenlang volledig af. Met het oog op besmettingsgevaar, maar ook om in alle rust te kunnen trainen. Toch sijpelt al dagen door hoe sterk Leroy Fer zich manifesteert op het trainingsveld. De 30-jarige middenvelder maakte zondag in Venlo tegen VVV zijn rentree met een korte invalbeurt, maar zijn terugkeer in de ploeg lijkt niet lang meer op zich te laten wachten.



Of dat zondag in Arnhem tegen Vitesse al vanaf de start is, is nog afwachten. ,,De trainer bracht mij tegen VVV toen de wedstrijd was gespeeld’', zegt Fer. ,,Even minuten maken, want er zijn geen oefenwedstrijden om ritme op te doen. Het idee is voor de winterstop zo te werk te gaan en dan in januari bij de herstart er weer helemaal staan.’'