Feyenoord kan moed putten uit Klassieker voor het veroveren van plek 3 in de eredivisie

PS­V-aanvoerder Cody Gakpo meldt zich ondanks blessure toch bij Oranje

Cody Gakpo doet komende week niet mee in de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Denemarken en Duitsland. De aanvaller van PSV liep donderdag in de ontmoeting met FC Kopenhagen een blessure op. Gakpo meldt zich desondanks maandag wel gewoon in Zeist bij de selectie van bondscoach Louis van Gaal.

20 maart