Feyenoord-keeper Bijlow tot winterstop uitgeschakeld

LES VAN VITES ‘Pasveer in Oranje en The Ketchup Song voor Openda’

11 november ARNHEM - Het is feest bij Vitesse. De Arnhemse club is met Ajax koploper in de eredivisie. ,,Remko Pasveer verdient een uitnodiging in Oranje”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. En hij heeft een nieuw lijflied voor Loïs Openda. Bij diens goals moet The Ketchup Song worden gedraaid.