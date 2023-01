Feyenoord-keeper Justin Bijlow over opvallende actie bij ingooi: ‘Mijn doel was leeg, dus dan maar geel’

Justin Bijlow pakte zondagmiddag geel in de topper tegen FC Twente (1-1) . Niet omdat hij een overtreding maakte, maar vanwege onsportief gedrag. De keeper van Feyenoord gooide een bal in het veld om zo een snelle ingooi van FC Twente te voorkomen.

Bijlow was in de eerste helft ver uit zijn doel gekomen en gleed de bal met een sliding weg voor de voeten van Virgil Misidjan en over de zijlijn. Twente wilde de ingooi razendsnel nemen, maar de keeper voorkwam dat door een tweede bal het veld in te gooien, waardoor de scheidsrechter geen andere keus had dan het spel stil te leggen.

Bij ESPN legde Bijlow uit waarom hij dat deed. ,,Hij (Virgil Misidjan, red.) is niet de sloomste moet ik zeggen, maar toen ik ging glijden dacht ik al gelijk: als ik hem het veld niet ingooi, dan kunnen ze scoren. Mijn goal is leeg, dan maar geel”, aldus de Feyenoord-goalie.

FC Twente-trainer Ron Jans was vanzelfsprekend niet blij met de actie van Bijlow. ,,Misschien was het slim dat hij die bal weggooide op het moment dat wij de inworp wilden nemen, maar het was wel onsportief.”

Volledig scherm Justin Bijlow glijdt de bal weg voor de voeten van Virgil Misidjan. © ANP

Tijdrekken

Bijlow werd door de spelers van FC Twente ook beschuldigd van tijdrekken. De doelman zelf was zich echter van geen kwaad bewust. ,,Ik ga niet zomaar elke bal lang trappen, dat is zeker niet onze stijl”, aldus Bijlow. ,,Het duurde wat langer dan normaal, maar tijdrekken was echt niet de bedoeling. Zeker niet in de eerst helft. Wij zijn Feyenoord en gaan zeker geen tijd rekken. Het was kijken waar de oplossing lag en die kon ik niet vinden. Dan maar een lange bal.”

Na de openingsgoal van Santiago Giménez maakte Twente in de tweede helft gelijk via Joshua Brenet. Is Bijlow desondanks tevreden met een punt in de lastige uitwedstrijd? ,,We wisten vooraf dat het een lastige wedstrijd zou worden. Zoals elke wedstrijd spelen we met vertrouwen en ons eigen plan. Beide ploegen hebben veel kansen gehad en het was meer op details dat we deze wedstrijd konden beslissen.”

