Feyenoord kijken nóg erger dan jarig zijn

Iemand zei me dat als Feyenoord deze maand ook van PSV en Ajax verliest, de ogen in de Kuip misschien echt opengaan. Dat dan écht duidelijk is dat het zo niet langer kan. Maar ik geloof daar niet in. Want je maakt mij niet wijs dat die mensen daar dit niet al lang weten. Dat het tijd is voor veranderingen. Alleen hakt niemand een knoop door, zo’n club is Feyenoord geworden.