Feyenoord koopt aandelen terug van VvF

De vermogende investeerders, die de Rotterdamse club een warm hart toedragen, hielpen Feyenoord uit de brand toen het in grote financiële nood verkeerde. Tussen 2010 en 2012 betaalden de 'Vrienden' in totaal 32,5 miljoen euro. In ruil daarvoor kregen zij aandelen in handen. In die tijd werd ook afgesproken dat Feyenoord de aandelen weer in fases terug zou kopen, wanneer het financieel weer beter gaat.



De bekerwinnaar van afgelopen seizoen meldt dat het proces van verdere terugkoop afhankelijk is van de verkoop van spelers en extra inkomsten bij het bereiken van de groepsfase van de Europa League of de Champions League.