Feyenoord krijgt boete van 20.000 euro van KNVB voor afsteken vuurwerk

Dolberg niet van plan Ajax te verlaten ondanks reserveplek

11:37 Kasper Dolberg is niet voornemens om Ajax in de winterstop te verlaten. De 20-jarige Deen is zijn basisplaats verloren aan routinier Klaas-Jan Huntelaar, maar ziet nog voldoende aanknopingspunten. ,,Ik voel me goed en ik weet zeker dat de goals gaan komen."