Feyenoord krijgt ijsje in clubkleuren: ‘Het moet bij iedereen in de smaak vallen’

Sinds vier weken zijn de voetbalijsjes die smaken naar kers, framboos en vanille te koop in 20 filialen van supermarktketen Albert Heijn in Rotterdam en omstreken. ,,De ijsjes liepen eerst niet zo hard, waarschijnlijk omdat het voetbalseizoen nog niet was begonnen”, zegt Marco de Haan, chef leader van het filiaal aan het Bentinckplein in Rotterdam. Inmiddels weten de Rotterdammers de ijsjes wel te vinden. ,,Dat de club nu goed presteert helpt waarschijnlijk ook.”

Feyenoord is niet de eerste voetbalclub in de Eredivisie met een ijsje in de eigen clubkleuren. Voetbalfans Dave Jongejan en Marcus Ysbrandy zijn sinds 2019 met hun bedrijf MerchandIce actief. De Hagenaars hebben sindsdien ook ADO Den Haag en FC Utrecht een waterijsje op de markt gebracht. De ijslolly’s worden samen met de Limburgse ijsfabrikant Dedert IJs gemaakt.

,,Elk jaar komt er wel nieuwe merchandise van een voetbalclub zoals een clubshirt, maar op het gebied van eten was er nog weinig. Met het eigen ijsje kunnen clubs hun fans op een laagdrempelige manier bereiken”, legt Jongejan uit. Er is niet voor niks gekozen voor een waterijsje. ,,De ijsjes zijn laag in calorieën en passen daarom goed bij de sportwereld.”

Stadion

Naast de verkoop in de supermarkt willen de ijsmakers met hun product de Kuip en de Feyenoord fanshops veroveren. ,,We zijn nu in gesprek met de club, zodat supporters binnenkort ook in het stadion een Feyenoord-ijsje kunnen eten."

Ook Spartanen kunnen in de toekomst in stijl een ijsje eten. ,,We zijn met andere voetbalclubs in gesprek zoals Fortuna Sittard en Sparta, zodat ook deze clubs kunnen genieten van een eigen ijsje.” De ondernemers zijn nu samen met de clubs smaken aan het ontwikkelen. Voor het verzinnen van de smaken zijn de clubkleuren het uitgangspunt. ,,Het ijsje moet uiteindelijk bij iedereen in de smaak vallen."

Voetbalfans Dave Jongejan (l) en Marcus Ysbrandy (r) zijn sinds 2019 met hun bedrijf MerchandIce actief.