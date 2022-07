Feyenoord krijgt in eerste oefenduel met liefst 0-7 op de broek

Door Mikos Gouka



Zonder de internationals oefenen tegen de Deense kampioen, dat bleek uiteindeljk een zinloze missie voor Feyenoord. Alleen op conditioneel vlak deden de Rotterdammers een stapje vooruit, qua voetbal was het kat en muis op een zonnig Varkenoord. Conclusies trekken bij oefenwedstrijden in de voorbereiding is vaak zinloos. Zeker na één trainingsweek met een selectie die allesbehalve compleet is. Maar 0-7 als aftrap van een nieuw seizoen, het is toch iets om als club even bij stil te staan de komende dagen.

Arne Slot stuurde na een helft achter de bal aanrennen op Varkenoord elf verse spelers het veld op. Thijs Jansen, Cole Bassett, Mohamed Taabouni, Marouan Azarkan, Guus Baars, Mimeirhel Benita, Lennard Hartjes, Karim Dermane, Noah Naujoks, Twan van der Zeeuw en Nesto Groen deden dat in de wetenschap dat de eerste keuze van Slot halverwege met 0-5 het veld af was gestapt. Het Deense Kopenhagen was voor 2500 toeschouwers een flink maatje te groot voor Feyenoord. Zorgwekkend? Na een trainingsweek waarin zoals gezegd alle internationals nog ontbraken uiteraard niet. Al had ook Slot vast wel een onsje meer verwacht van de formatie die was gestart. Zeker omdat toen toch de namen van Justin Bijlow, Jens Toornstra, Patrik Walemark, Mats Wieffer, Danilo en Jorrit Hendrix op het wedstrijdformulier waren terug te vinden. Aangevuld met Denzel Hall, Mark Diemers, Sem Valk en de intern hoog aangeschreven Mike Kleijn, die het als linksback mocht proberen.

De Denen, die de Tour de France-drukte in eigen land én stad ontliepen met hun komst naar Rotterdam, scoorden er ook na rust weer op los. 0-6, 0-7. De jeugdige Rotterdamse ploeg, met voornamelijk spelers uit de eigen opleiding, acteerden toen al in systeem met twee spitsen. Waarschijnlijk om de poort achterin niet wederom open te zetten voor de gretige Denen. In de tweede helft debuteerde Jayden Slory (17) nog, de zoon van voormalig speler Andwélé Slory.

Vanaf de tribune keken Lutsharel Geertruida, Orkun Kökcü en Tyrell Malacia toe. De laatste in de wetenschap dat hij snel naar Manchester vliegt om zich te laten presenteren als nieuwe speler van Manchester United. Van het geld dat binnenkomt moet Feyenoord zich versterken. Achter de internationals bleek op Varkenoord de spoeling veel te dun om de Deense landskampioen ook maar een strobreed in de weg te leggen.

De nieuwe thuisshirts die voor het eerst werden gedragen gingen uiteindelijk niet de geschiedenis in als tricots van een nederlaag met dubbele cijfers. De Denen vonden het wel welletjes en dit Feyenoord was tegen deze formatie niet in staat om meer te brengen dan verdedigen.

