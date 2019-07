Feyenoord krijgt pak slaag bij debuut Jaap Stam in de Kuip

Door Mikos Gouka



De uitslag was enigszins geflatteerd, maar toch was de 3-0 nederlaag van Feyenoord een signaal dat de Rotterdammers nog veel werk moeten verzetten voor de competitiestart. Daar zou Steven Berghuis bij moeten zijn. Een paar uur voor de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos belde John de Jong met de leiding van Feyenoord met de mededeling dat PSV Berghuis wil overnemen. De Rotterdammers antwoordden kort en krachtig dat de aanvaller niet te koop is. Natuurlijk is er een prijs waar ook Feyenoord voor de knieën gaat, maar de nieuwe trainer Jaap Stam na het vertrek van Robin van Persie, Tonny Vilhena en Jordy Clasie opzadelen met het vertrek van nog een sterkhouder, is lastig. Dat Jan de Jong is vertrokken, zorgt volgens Stam niet meteen voor veel onrust. ,,Ik werd gebeld door Jan die vertelde dat hij ermee op ging houden. Dat was onverwachts’’, zei Stam voor de wedstrijd.